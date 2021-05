Région Diana – Le Premier ministre prône la responsabilité

Après son passage à Nosy-Be, le Premier ministre Christian Ntsay est allé se rendre compte par lui même, du fonctionnement de certaines organisations dans la région Diana.

ACCOMPAGNÉ par le vice ministre Angelot Zasy, il s’est dirigé directement vers l’Hôtel de la poste pour tenir une réunion de trois tours d’horloge avec une quinzaine de responsables civils et militaires regroupés au sein du Comité Régional de Coordination Opérationnelle Diana, conduits par le Gouverneur Daodo Arona Marisiky.

Lors de cette rencontre, le Chef du gouvernement s’est efforcé de trouver des solutions aux problèmes locaux axés sur trois points à savoir la santé, la sécurité et la vie sociale de la population.

« La majorité des gens souffrent actuellement et nous avons le devoir de prendre soin d ‘eux », tels ont été les premiers mots de Ntsay Christian , lors de cette rencontre. Il a profité de l’occasion pour faire part à l’assistance que l’unique voie pour sortir le pays de cette crise sanitaire est la prise de responsabilité de tout le monde .

En entendant l’actuelle situation épidémiologique dans la région présentée par le directeur régional de la santé publique Dr Lethicia Yasmine, le Premier ministre a loué les efforts déployés par ledit comité, même s’il existe encore quarante patients en cours de traitement.

Selon lui, certes, il n’y a plus de cas grave ou nouveau cas ces sept derniers jours, mais ce bilan signifie que la chaîne de contamination est toujours là dans la région .

« L’initiative est gratifiante mais nous devons briser la chaîne de contamination, car notre objectif final est d’éviter la forme modérée ou grave, voire vaincre la pandémie . Autrement dit, la gestion des cas a besoin de prudence » a-t-il-lancé.

Approche spaciale

Touchant mot à la lutte contre la Covid-19, le locataire de Mahazoarivo a tenu à proposer que l’approche syndromique, déjà menée jusqu’à présent n’est pas suffisante, mais il faudra une approche spatiale si l’on veut briser cette chaîne de contamination. Pour ce faire, il a ordonné les membres du comité à faire une cartographie des cas de chaque quartier, car la surveillance devrait être davantage centrée sur les fokontany , tout en visitant régulièrement les patients, désinfectant leurs maisons et les forcer à rester confinés chez eux au lieu de se déplacer pour infecter les autres.

« Il est maintenant temps de baisser le taux de positivité sans attendre le retour en force de la pandémie. Il nous faut un maximum de sensibilisation » a-t-il poursuivi.

À propos du deuxième point qui est de la sécurité, le Premier ministre a tout d’abord mis un accent particulier sur la migration clandestine en provenance de Mayotte car ce phénomène a actuellement pris de l’ampleur , surtout à Nosy Be et Ambanja. Il a affirmé que récemment deux bateaux ont encore été interceptés à destination de Mayotte . « Il faut l’arrêter dans l’immédiat et sanctionner sévèrement les passeurs » ordonne-t-il.

Par contre, il a aussi parlé des migrants qui à l’intérieur de la Grande Ile ont le droit de circuler librement dans tout le territoire et de choisir leur lieux de résidence, tout en respectant les procédures de migration.

Concernant le vol des zébus , surtout le phénomène désossement connu par l’appellation locale « Tsongo nofo », le Premier ministre s’étonne pourquoi le réseau des voleurs n’est pas encore démantelé jusqu’ici, or le phénomène regagne actuellement du terrain. Il a réaffirmé que ses instructions sont toujours valides et que les voleurs soient transférés à Tsiafahy.

Lors de cette rencontre, Ntsay Christian a déjà anticipé la campagne vanille qui aura également lieu fin mai et les forces de l’ordre devraient prendre des mesures car il ne sera plus tolérable que la vanille volée à Ambanja puisse circuler librement jusque dans la région de Sava , pourtant les routes nationales sont bordées de policiers et de gendarmes.

Enfin, la vie sociale de la population a terminé cette réunion. Le Chef du gouvernement a rapporté les doléances des gens qu’il a reçues concernant la flambée des prix de produits de première nécessité. D’où la nécessité de l’anticipation des responsables régionaux sur la gestion de stock pour éviter la spéculation . Quant à la SECREN, poumon de l’économie du Nord, l’ancien directeur administratif et financier de cette société de réparation navale, a confirmé qu’elle traverse actuellement une période difficile, causée par le manque de perspective et non par la conjoncture sanitaire .Le gouvernement est déjà à la recherche d’une stratégie globale, durable et efficace, dont le renouvellement de l’accord de pêche ou la reforme de pêche.