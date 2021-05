Musique – Erick Manana et Feo Gasy, un grand concert se prépare

Au bout de plus d’un an sans avoir eu le plaisir et le privilège de jouir de la convivialité du public malgache, Erick Manana vient de nous teaser un concert de rêve. Illustre figure du folk et du bà-gasy pour n’en citer qu’eux, celui qu’on connait sous le nom de Erick Rafilipomanana à l’État civil compte parmi les artistes malgaches les plus actifs à l’international et ce depuis plusieurs décennies maintenant.

Cet auteur, compositeur, interprète émérite et virtuose de la guitare célébrera ses 45 ans de carrière en 2022. Déjà au mois de février, dans le cadre de la préparation de son émission musicale interactive et mélodieuse aux côtés de la poétesse Volatiana Rahaga intitulé «Tafa sy Vazo», il a déjà évoqué les bribes d’une célébration qui sera faste de sa part. « Mes 45 ans de scène se célébreront bel et bien au pays et sera des plus festifs. En attendant que la situation avec la pandémie se calme évidemment » confie-t-il.

En outre, il n’a pas manqué de surprendre ses fans également cette semaine en ayant annoncé que ses 45 ans de scène s’accompagneront aussi des 25 ans du groupe Feo Gasy. « Après des années sans se voir, on se doit d’arroser comme il se doit ces deux événements » scande ainsi Erick Manana.

Bien au-delà de sa propre carrière en solo et de ses mythiques interprétations de Razilinah, Erick Manana a aussi à son compte plusieurs collaborations et des groupes qui envoûtent par leur splendeur musicale. On le reconnait entre autres comme étant l’un des piliers du groupe Lôlo sy ny Tariny, de même qu’un membre émérite du collectif Mada­gascar All Stars regroupant la crème de la musique malgache, on lui doit aussi ce duo incontournable qu’il forme avec Dama, ainsi que sa collaboration de longue date avec Jenny Führ.

Des collaborations riches en créativité musicale, Erick Manana en compte encore plus, mais parmi eux, celui qu’il forme avec Feo Gasy est toujours sorti du lot. « C’est un groupe qui me tient par ticulièrement à cœur, chaleureux et fraternel, je me suis longtemps épanouit avec aussi. Depuis Rakoto Frah à aujourd’hui, j’ai toujours autant hâte de les retrouver et de jouer avec eux » raconte Erick Manana.