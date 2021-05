Mahavoky Besarety – Deux hommes tués dans une fusillade

Une fusillade est survenue à Mahavoky Besarety, samedi peu avant 2h30 du matin. Deux présumés braqueurs sont tombés sous les balles de la police et cinq autres capturés vivants.

OPÉRATION antigang. Des tirs nourris sporadiques ont réveillé les habitants de Mahavoky Besarety à 2h20 du matin, samedi. Des policiers de la brigade criminelle de quatrième section (BC4) étaient aux trousses de ­présumés braqueurs. Un échange de coups de feu a éclaté, au cours duquel deux individus ont définitivement été mis hors d’état de nuire. Cinq autres ont été attrapés dans les mailles du filet et deux pistolets saisis.

L’enquête va bon train. Selon les premières informations qui ont transpiré, un gang équipé d’arme de guerre projetait d’opérer un hold-up à Ankadivato. Fort de ses renseignements, la BC4 s’est rapidement mise à le surveiller en se rendant sur les lieux.

Samedi soir, deux membres de la bande se sont faits cueillir à Ankadivato. Leurs coauteurs ont fui avant l’arrivée des policiers.

Les fins limiers ont poussé encore plus loin leurs investigations. Un troisième individu a été piégé à Ambohijatovo. La filature s’est poursuivie dans la nuit, car certains comparses ont emprunté la voie rapide menant à Ivato. Les éléments d’intervention les ont retrouvés et n’ont pas hésité à ouvrir le feu pour les neutraliser. De plus, les fuyards ont résisté avant de se rendre.

Criblés de balles

Les deux derniers scélérats se cachaient à Mahavoky Besarety. Une recherche menée tambour battant a permis à la police de localiser leur repaire. Une unité spécialisée a débarqué sur place et les a ordonnés de sortir immédiatement de leur tanière et de capituler. Pourtant, le duo a armé son pistolet pour la défier.

Les fuyards ont ignoré les sommations en faisant feu sur la police. Or, aucune échappatoire ne leur était possible. Les forces de l’ordre ont répliqué aux tirs. Les braqueurs ont été touchés et criblés de balles. Ils n’ont pas survécu à la fusillade.

« Nous dormions quand une série de coups de feu nous a réveillés. Cela venait de tout près de chez nous, vers 2h20 du matin. Nous avons entendu au moins neuf tirs. Puis après, tout était calme comme si de rien n’était. Nous n’arrivions plus à retourner au lit. Nous avons eu très peur », témoigne une riveraine. La police a transporté les dépouilles des défunts à la morgue et confisqué les armes de poing.

Le gang démantelé était surtout spécialisé dans l’attaque aux convoyeurs, comme l’a indiqué une source judiciaire.