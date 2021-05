Football – Europe : Rayan et Anicet au firmament

Rayan va accéder à la Ligue 1 française avec l’ESTAC Troyes. Tandis qu’Anicet vient de décrocher son septième titre de champion de Bulgarie avec le Ludogorets.

L’Estac de Rayan Ravelo­son a fait les choses en grands, same­di soir. Le leader de la Ligue 2 française a enchaîné avec une cinquième victoire consécutive, face à l’USL Dunker­que (2-0), afin de valider son ascension en première division. Rien de mieux que de décrocher son ticket pour la Ligue 1 à domicile.

Pour son dernier match de la saison au stade de l’Aube, Troyes s’est offert un récital. De sorte à parachever sa domination, au terme d’une saison maîtrisée de bout en bout. À une journée de la fin, l’Estac (77 pts) possède une avance confortable sur son dauphin, Clermont (72 pts).

Si le club troyen a pu asseoir une telle mainmise sur la Ligue 2, il le doit énormément à Rayan Raveloson. L’international malgache a grandement contribué au parcours remarquable de son équipe grâce à sa polyvalence. 34 matches joués, 2 buts et surtout une capacité unique à évoluer à différents postes.

D’abord aligné sur l’aile droite et au milieu de terrain, il a passé cette dernière ligne droite en tant que défenseur latéral droite. Un rôle qu’il a parfaitement rempli.

Drapeau malgache

L’heure était à la fête dans les vestiaires de l’Estac, samedi soir, pour célébrer la montée en D1. Les scènes de joie immense ont été relayées par tous les médias français, notamment Téléfoot. On retiendra particulièrement l’image de Rayan avec le drapeau malgache sur les épaules.

La première division, Abel Anicet Andrianan­tenaina en est déjà un habitué. Le capitaine de la sélection malgache vient de décrocher un nouveau titre de champion de Bulgarie D1. Le Ludogorets s’ést assuré de la couronne nationale, mardi dernier. Et ce, en battant le Beroe Stara Zagora (3-1). Ce résultat probant a permis au club (67 pts) de se mettre à l’abri, mathématiquement parlant.

La formation de Razgrad porte ainsi son record à dix consécrations consécutives en First League. Pour Anicet, qui a disputé 19 rencontres et marqué 1 but, il s’agit de son septième sacre de rang. Il a fièrement posé avec le trophée de champion, lors de la cérémonie de samedi soir. Puis il a posté le cliché sur son compte Instagram avec le message suivant : « Je suis heureux de partager mon bonheur. Dix titres consécutifs pour le Ludogorets, sept à mon actif ».