FMF – La guerre intestine continue

Les dissensions au sein de la Fédération Malgache de Football sont loin d’être apaisées. Au contraire. Samedi, l’institution a publié un communiqué de presse, où elle « confirme la décision portant suspension du contrat de Nicolas Dupuis, laquelle a été transmise officiellement à la FIFA et la CAF ». Rappelons que cette décision a été prise par le président, Raoul Rabekoto, le jeudi 29 avril dernier.

Ce communiqué répond aux sorties médiatiques du deuxième vice-président, Alfred Andriamanampisoa. « Nicolas Dupuis reste le sélectionneur », a-t-il martelé, ces derniers jours. « Les allégations faites par certains membres du comité exécutif sont sans fondement et n’engagent que leurs auteurs », poursuit le communiqué. Un désaveu cinglant !

La lutte intestine au sein de la fédération n’est pas un fait nouveau. Mais elle a pris une nouvelle dimension avec le dossier Nicolas Dupuis. D’un côté, le deuxième vice président et six autres membres du comex s’étaient prononcés contre l’idée de suspendre le sélectionneur des Barea. Le reste du comex était pour.

Après moult débats et une scission de plus en plus apparente, Raoul Rabekoto a usé de son pouvoir décisionnel en tant que président.

Comme on pouvait s’y attendre, la démarche du patron de la FMF n’a plu guère à l’autre camp. D’où les apparitions télévisées répétées, pour tenter de contrer cette fameuse décision N°01/FMF/2021.Le fait de laver le linge sale en public, nuit à l’image de l’institution. Mais aussi et surtout, cette démarche expose Madagascar à des risques de sanction.

Depuis son élection jusqu’à aujourd’hui, Raoul Rabekoto bénéficie toujours de la reconnaissance de la FIFA et de la CAF. Il dispose des prérogatives liées à cette fonction. Peu importe ses démêlées avec la justice malgache. Peu importe le pays où il se trouve. Les instances internationales lui accordent toujours leur appui de manière officielle. Ces mêmes instances pourraient donc interpréter toute forme d’opposition inopportune comme une tentative de déstabilisation. Avec les conséquences que cela implique.

Au Tchad, la fédération a récemment été suspendue pour ingérence gouvernementale. D’autres associations membres ont subi le même sort auparavant, pour des raisons différentes. Tout ceci pour dire que la FIFA et la CAF se veulent intransigeantes face à toute manœuvre subversive.