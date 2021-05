Bilan coronavirus – Vingt-et-un décès en deux jours

Les chiffres restent élevés dans le bilan de la Covid-19 du week-end. Trois cent soixante onze cas nouveaux ont été détectés alors que vingt-et-une personnes ont décédé.

La maladie à coronavirus a emporté vingt-et-une personnes, le 7 et le 8 mai. Treize décès sont survenus dans les hôpitaux de la région d’Analamanga, deux à Vakinankaratra, deux à Atsimo Andrefana et le reste à Alaotra Mangoro, à Menabe, à Amoron’i Mania et à Atsinanana. Ce qui porte à sept cent vingt-deux le cumul de décès liés au coronavirus, depuis mars 2020.

Les principales causes du décès sont les complications de la maladie à coronavirus. « Le taux de cytokine s’accroit fortement chez certains patients, et engendre une réaction hyper-inflammatoire de l’organisme. Le système immunitaire s’emballe et se retourne contre lui-même, mettant la vie du patient en danger. La grande majorité de nos patients décédés présente ce problème », explique un médecin d’un centre hospitalier universitaire qui prend en charge les cas graves.

Les professionnels de santé incluent le retard de traitement, dans la liste des facteurs de décès. « Certains n’arrivent à l’hôpital qu’avec un taux de saturation en oxygène de 50%. Le traitement est compliqué à ce stade », indique une source.

Cas suspects

Les cas graves continuent à envahir les hôpitaux, malgré l’importante baisse des personnes nouvellement infectées. Trois cent dix-huit personnes qui développent les formes graves de la maladie à coronavirus sont rapportées, dans le bilan épidémiologique du 8 mai. Mais il y a, également, des cas suspects pris en charge dans les hôpitaux et qui attendent le résultat de leur prélèvement.

Trois cent soixante-onze cas sont confirmés positifs au coronavirus sur mille cinq cent soixante-quatorze tests effectués, le 7 et le 8 mai. Soit, un taux de positivité de 23%. Analamanga reste l’épicentre de l’épidémie, avec deux cent soixante douze nouveaux cas, en deux jours. Près d’une vingtaine de régions enregistrent de personnes nouvellement infectées. Atsinanana, Diana, Alaotra Mangoro, Matsiatra Ambony, Vakinankaratra, Sava, Atsimo Andrefana, Vatovavy Fitovi­nany, Amo­ron’i Mania, Ana­lanjirofo, Ihorombe, Betsiboka, Sofia, Boeny, Itasy, Menabe, et Anosy. Le virus continue à circuler.