Basketball Africa League – Le GNBC débute contre l’US Monastir

Douze équipes pour un fauteuil. La Fiba Afrique en collaboration avec la NBA ont publié ce samedi le calendrier de la saison régulière de la Basketball Africa League (BAL). Cette première édition de la BAL s’étalera du 16 au 30 mai à Kigali, capitale rwandaise. Douze clubs répartis en trois groupes de quatre joueront cette version inaugurale.

La phase éliminatoire se déroulera du 16 au 23 mai. Le Gendarmerie nationale basketball club (GNBC) évolue dans le groupe A avec l’US Monastir (Tunisie), les Patriots (Rwanda) et les Rivers Hoopers (Nigéria). Un seul match du groupe A entre les Patriots du pays hôte et les Rivers Hoopers du Nigeria, sera au programme de la première journée du dimanche 16 mai.

Les Gendarmes entreront en lice le lundi 17 mai à 21 heures, heure locale. Le match opposant le GNBC et l’US Monastir sera le dernier des trois rencontres au programme de la deuxième journée. Ce match sera précédé de deux autres rencontres du groupe B.

L’équipe porte-fanion de la Grande île aura droit à un jour de pause le mardi 18 mai, troisième journée de la compétition.

Revanche

Les Gendarmes joueront leur deuxième match de poule le mercredi 19 mai contre le club champion du pays organisateur, les Patriots. Ce match prévu vers 14 heures, heure rwandaise sera le premier de la quatrième journée. Ce club porte-fanion du Rwanda avait déjà battu sur son parquet la gendarmerie nationale lors de la précédente phase qualificative au mois de décembre 2020.

À l’issue de cette étape, l’équipe hôte terminait leader du groupe devant le GNBC. L’équipe malgache ne jouera pendant trois jours, c’est-à-dire les 20, 21 et 22 mai. La bande à Elly Randria­mampionona disputera par la suite son troisième et dernier match de poule le 23 mai.

Premier match de la journée, elle jouera contre les Rivers Hoopers du Nigeria. Selon la formule de compétition, les deux mieux classés de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifieront à la phase finale.

Les quarts de finale auront lieu les 25 et 26 mai. Les demi-finales sont programmées le 28 mai, le match de classement pour la troisième place le 29 mai et la finale 30 mai. La délégation du GNBC est déjà sur place depuis le 6 mai et mise en isolement pendant quatre jours avant de reprendre l’entraînement.