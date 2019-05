Trafic de vanille – Cinq personnes jetées en prison

Un tout-terrain transportant 213 kilos de vanille a été intercepté. quatre individus pris avec la cargaison ainsi que le propriétaire du 4×4 ont été incarcérés.

La prison. Traduits devant le parquet près du tribunal de Première Instance de Fenerive-Est pour trafic de vanille verte mêlé de suspicion de vol, quatre suspects ont été placés sous mandat de dépôt, hier soir. Le propriétaire du véhicule qui transportait la vanille a égale­ment été placé à l’ombre. Les auditions ont commencé dans l’après-midi et se sont termi­nées à la tombée de la nuit, aux alentours de 18 heures. Alors que les 213 kilos de vanille verte pris en leur possession ont été incinérés avant-hier, la Toyota pick-up à bord de laquelle les suspects ont transporté la marchandise, ainsi qu’une moto qu’ils ont utilisée sont, par ailleurs, saisies et attendent qu’une décision judiciaire de restitution soit rendue.

Les suspects placés à l’ombre seraient dans le sillage d’un opérateur écono­mique qui interviendrait en tant que receleur. Celui-ci est soupçonné de tirer les ficelles dans ce trafic. Soup­çonné de fournisseur de moyens, il est, néanmoins, insaisissable, de même que les auteurs de vols sur pied.

Au moment de l’arrestation, une somme en numéraire s’élevant à 2,6 millions d’ariary a été, néanmoins, découverte sur la bande avec la vanille qui pesait près d’un quart de tonne. Lundi, avant que le dossier ne soit transféré devant le tribunal, la vanille interceptée a été saisie avec une centaine d’autres kilos.

Cette prise a été réalisée par les éléments de la compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Fenerive-Est dans la nuit de samedi à dimanche, aux alentours de 21 heures. Neuf sacs en polypropylène, pleins à ras bord de vanille verte, trônaient dans le caisson du pick-up lorsque celui-ci est tombé dans les mailles des filets tendus par la gendarmerie nationale. Le véhicule a été intercepté alors qu’il tentait de traverser la ville. D’emblée, les trois hommes se trouvant à bord ainsi que celui qui surveillait la cargaison en roulant à moto, ont été placés en garde à vue.

Campagne

Les gousses de vanille retrouvées ne sont pas encore à point. Elles ont été subtilisées dans la brousse, d’après les pistes exploitées par les gendarmes.

Les résultats des enquêtes préliminaires ont privilégié la thèse, selon laquelle, la vanille saisie a été dérobée sur pied, du fait que les planteurs ont pour principe d’attendre que leur récolte soit à terme et de bonne qualité avant d’entamer la cueillette afin de maximiser leurs profits. En revanche, les maraudeurs, opérant le plus souvent dans un réseau, font des ravages dès lors que les gousses commencent à atteindre un calibre commercialisable. Désemparés, les producteurs sont, malgré eux, bien obligés de passer leurs nuits à la belle étoile en attendant que la vanille soit prête à être cueillie.

La saison de collecte de la vanille ne débute, en principe, que vers la fin du mois de juin dans les zones littorales, pour s’étendre au fur et à mesure vers celles plus élevées.