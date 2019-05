Basketball – Première phase N1A – Vingt-quatre équipes en lice

La capitale de la région Diana sera bientôt le théâtre du sommet national N1A. Les clubs champions en titre, Cospn et Mb2All remettent leurs titres en jeu.

Acte I. La première étape du championnat phare de basketball se tiendra cette saison à Antsiranana. La phase aller s’étalera du 18 au 26 mai. Vingt-quatre équipes dont douze masculines et douze féminines sont engagées à cette première phase.

Dix ligues régionales y seront représentées, huit chez les hommes et sept chez les dames. Analamanga aura au total sept porte-fanions dont quatre chez les garçons et trois chez les filles.

Boeny sera représentée pour sa part par quatre formations, trois pour Atsi­nanana et Vakinankaratra, deux pour Analanjirofo, et un chacune pour Itasy, Diana, Alaotra-Mangoro, Amoron’ Imania et Atsimo-Andrefana. Les équipes engagées sont réparties en deux groupes de six équipes chez les hommes, tout comme chez les dames.

Le Club Omnisports de la Police nationale d’Anala­manga, championne en titre se trouve en tête du groupe A tandis que l’Association sportive et culturelle de Boeny, vice-championne nationale, se hisse en tête du groupe B.

Les deux clubs issus du N1B qui viennent d’accéder en N1A cette saison sont l’Éco­le et Club de Basketball d’Analamanga et AS Fanala­manga d’Alaotra Mangoro. Chez les filles, le club triple champion national, Mada­gascar Basketball to All de la ligue d’Analamanga, occupe la position de leader du groupe A, tandis que son dauphin, Soma Beach Basketball Boeny, se trouve en tete du groupe B.

Évaluation

Les deux nouvelles équipes qui viennent d’intégrer la cour des grands, cette année, sont Ankarana Vakinankaratra et Mega Informatique Atsinanana. Ces équipes en lice à la première phase du championnat national N1A à Antsi­ranana s’affronteront au sein de leurs groupes respectifs.

Des classements seront par la suite établis pour chaque groupe à l’issue des huit jours d’une compétition marathon.

« La direction technique et son équipe accompagnée d’au moins un statisticien y feront le déplacement afin d’effectuer le suivi et l’évaluation des présélectionnés du premier regroupement pour les Jeux des Îles », souligne le directeur technique national, Angelot Razafiarivony. « De plus, nous allons poursuivre la détection dans le but de repérer de nouveaux joueurs potentiels et des révélations, non seulement pour les Jeux des Iles mais aussi pour les autres échéances, notamment l’Afrobasket 3×3 ou 5×5, pour cette saison ainsi que la prochaine », ajoute le premier responsable technique de la discipline.

La deuxième étape, ou phase retour, ainsi que la phase finale est programmée du 16 au 24 novembre au Palais des Sports Mahamasina.

Les groupes

Hommes

A : Cospn Analamanga, MB2LL Analamanga, Ascut Atsinanana, Sebam Boeny, 2BC Vakinankaratra, CNaPS Itasy.

B : ASCB Boeny, Cosmos Diana, Cosfa Analamanga, GNBC Vakinankaratra, ECBBA Analamanga, AS Fanalamanga Alaotra-Mangoro.

Dames

A : MB2ALL Analamanga, JEA Vakinankaratra, Tamifa Amoron’Imania, ASA Analamanga, JSB Boeny, ABBS Analanjirofo.

B : SBBC Boeny, Fandrefiala Analamanga, Ascut Atsinanana, BC Est Atsimo-Andrefana, Ankarana Vakinankaratra, Mega Atsinanana.