Ambatondrazaka – Les districts préparent les législatives

Les employés des démembrements de la CENI suivent une formation en cascade. Il s’agit d’organiser des législatives pour que les résultats soient exacts et fiables.

Préparation minutieuse. Depuis mardi, les responsables de l’organisation et de la tenue des élections législatives prévues se dérouler le lundi 27 mai dans tout Madagascar sont tour à tour en formation dans les chefs-lieux des communes du district d’Ambatondrazaka.

En fait, il s’agit d’une mise au point proche d’une préparation en détail de l’organisation des élections en vue de mettre en œuvre toutes les règles et la loi électorale régissant l’ensemble des opérations nécessaires au vote jusqu’à l’obtention des résultats justes, exacts et fiables. « Nous venons de suivre une formation plus que nécessaire afin que tout soit bien organisé. Ainsi, nous savons comment établir ou remplir un procès-verbal, par exemple », a annoncé une jeune femme membre de la commission chargée du bon déroulement du scrutin dans le fokontany d’Antsahalemaka de la commune rurale d’Amparihin­tsokatra.

Au total, la Commission électorale du district d’Ambatondrazaka (CED) comprend seulement cinq membres, comme toutes les CED réparties dans tout Madagascar.

Adéquate

Elle mobilise les 80% de ses membres afin de mettre à niveau tous les responsables des élections au niveau des 298 bureaux de vote dans les fokontany.

« Les formateurs avaient auparavant suivi une formation adéquate avant de s’occuper de celle des responsables au niveau des communes et de tous les bureaux de vote répartis dans les fokontany », tient à souligner Germain Rakotohan­driambaoharison, président de la CED d’Ambaton­drazaka.

Il a précisé que les membres de cette Commission électorale de district ont été tous formés par des responsables spécialisés dépêchés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) au cours de la semaine du 1er mai à Ambaton­drazaka même.