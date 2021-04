Rugby – Barthés trophy U20 : Madagascar dans le groupe de la mort

Huit pays d’Afrique répartis en deux poules de quatre joueront la quatrième édition du « Trophée Barthés ». Ce tournoi est qualificatif au Mondial U20.

Un ticket pour le Mondial U20 en jeu. Après une année 2020 chamboulée par la pandémie de la covid-19 et qui a mis au point mort le rugby en Afrique, la Confédération africaine de rugby vient de proposer un nouveau calendrier pour la saison 2021.

Entre autres le «Bathés Trophy », l’unique compétition africaine pour les juniors. Prévue initialement du 25 mars au 4 avril cette année, la version 2021, qui en est la quatrième édition, se tiendra à la fin juin à Nairobi au Kenya. Huit pays répartis en deux groupes de quatre disputeront le tournoi.

Madagascar, quatrième au dernier ranking, a été tiré dans le groupe A, groupe de la mort avec les trois pays les mieux classés du classement actuel, en l’occurrence le Kenya, champion en titre (2019) et pays hôte, la Nami­bie vice championne et le Sénégal, classé troisième. La Namibie, hôte des deux premières éditions, avait, quant à elle, remporté deux titres d’affilée à domicile (2017-2018).

Le groupe B est constitué de quatre autres pays classés de la cinquième à la huitième places, respectivement la Tunisie, le Zimbabwe, la Côte d’Ivoire et la Zambie.

Ticket mondial

Le champion à l’issue de cette joute continentale, l’unique dédiée aux juniors, représentera le continent africain à la Coupe du monde U20 ou World tour Junior, prévue au mois de septembre. La Fédération et son équipe technique avaient procédé au premier casting et à la présélection des Makis juniors à la fin janvier.

Ils sont encadrés par trois entraîneurs nationaux , Mboazafy Noé Rakotoarivelo, alias «Razily», Maminirina Hajasoa Andriamaro et Falisoa Narindra Jean Michel Rakotondrabe. Vingt-cinq joueurs sur les quarante présélectionnés actuellement en regroupement seront retenus pour faire le déplacement en terre kényane.

La liste devrait être finalisée vers la fin avril. «Nous avons ces dernières semaines travaillé un peu plus sur les mêlées et les touches, renforcé le système de défense, la conservation de la balle en priorité, et la tactique face à des adversaires de grand gabarit » confie le head coach, Mboazafy Noé Rakotoarivelo. La délégation malgache prévoit de s’envoler pour Nairobi le 21 juin.