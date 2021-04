Moto TT – Report des 4h Mobil

Covid oblige encore et encore. Les 4h Mobil sont reportées pour une date ultérieure. La course, hors-cham­pionnat précisons-le, devait se tenir les samedi 17 et dimanche 18 avril à Imerika­sinina. Mais Bira Moto Club et ses partenaires ont décidé d’y renoncer.

« Malheureusement, vu la situation sanitaire et suite aux dispositions récemment annoncées par les autorités, notamment l’impossibilité de se déplacer à Antananarivo pour les pilotes en province, Bira Moto Club en concertation avec les sponsors a décidé de reporter l’événement », annonce-t-on auprès de BMC. Pour l’instant, il n’y a pas encore de nouveau rendez-vous fixé. «On espère vraiment pouvoir vous annoncer la nouvelle date très bientôt », rajoute-t-on auprès de BMC.

En début de semaine, la Fédération Malagasy de Moto­cyclisme avait annoncé la suspension de toutes les compétitions. En effet, de nombreux coureurs sont issus d’Antsirabe, de Toama­sina et d’autres villes. Or, ils ne peuvent pas accéder à la capitale pour l’instant.

D’où cette décision de la FMaM, qui est pendue à l’évolution de la situation.