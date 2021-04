INSCAE – Prévention de la Covid-19 en milieu estudiantin

Les jeunes sont l’avenir de Madagasikara, ils constituent une grande partie de sa population. Face à la propagation de la pandémie, la protection de cette catégorie de la population devient cruciale.

C’est ainsi que des campagnes de sensibilisation ont été menées par l’IMRA au sein des Établissements d’enseignement. L’objectif est en même temps d’informer et d’éduquer les jeunes sur le mode de transmission du virus, son évolution dans le corps humain et les mesures simples pour éviter de le contracter.

Une attention particulière a été consacrée sur le mécanisme d’évolution de la nouvelle variante de la Covid-19 qui existe actuellement à Madagascar. C’est aussi une occasion de présenter tous les produits d’IMRA qui aident à faire face à la pandémie.

Réduire la morbidité

Une intervention de l’IMRA auprès de l’INSCAE, ce 31 mars dernier, a par exemple, permis de partager des mesures de prévention simples comme: le lavage de nez avec du bicarbonate de soude ou tout juste avec de l’eau salée, l’importance de la distanciation sociale, l’importance du port permanent de masque.

D’autres mesures à l’exemple de la purification de l’air à l’huile essentielle comme le Hevoka par voie de diffuseur ou encore la prise de Madetussyl sont de bonnes stratégies pour neutraliser le virus.

Pour les étudiants qui sont obligés de prendre les transports en commun, le fait de mettre de l’huile essentielle sur le masque est efficace pour empêcher le virus d’entrer dans le corps.

Enfin, une des mesures qui n’est pas des moindres est de rester en bonne forme et en bonne santé. Cela aide à réduire la morbidité, une des raisons majeures qui accélèrent la transition à la forme grave et qui engendre le plus de décès.

La prise de Masy Calcium ou le Tanjake, en cas de fatigue a été ainsi recommandée.