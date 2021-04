Danse – « Danse Plurielle » fédère des passionnés de tous horizons

Entre découverte et passion, « Danse Plurielle » a mis en mouvement l’amour de la danse des participants ces derniers mois. Le spectacle de restitution est pour aujourd’hui.

ÉCLECTIQUE et fédérateur, en conjuguant la grâce et l’énergie, l’initiative « Danse Plurielle » qui rentre dans le cadre du projet « Elatra » présente sa grande restitution, à l’ IKM Antsahavola, ce jour. Ces derniers mois, il s’est affirmé dans le cosmos culturel de la capitale comme une série d’événements exclusifs à la danse sous toutes ses formes. Sa programmation a rassemblé divers artistes issus du domaine de la danse pour qu’ils puissent mettre en évidence leur particularité.

« Danse Plurielle » promeut la pluralité et la complémentarité de la danse à travers la scène culturelle malgache. Au bout de plusieurs jours de communion et de créations, « Danse Plurielle » propose un grand spectacle de restitution ce jour à partir de 10h à l’IKM Antsahavola. Une compagnie de théâtre contemporain, Théâtre Kala, une compagnie circassienne, l’Aléa des Possibles et une compagnie de danse urbaine Big Crew Junior se chargeront de l’animation tout au long de ce spectacle.

Un projet innovateur

Avec entre autres, le danseur et chorégraphe Harivola Rakotondrasoa comme fer de lance de cette initiative, « Danse Plurielle » s’est révélée depuis 2018 comme une série de stages et de formations qui fédère les artistes d’Antananarivo et d’Antsirabe. Elle accorde une grande place aux divers échanges avec des intervenants professionnels, ainsi que des initiateurs de styles nouveaux dans le domaine de la danse. « Promouvoir la danse à travers diverses animations et performances, faire découvrir les jeunes danseurs et chorégraphes locaux, mais aussi permettre aux danseurs d’avoir un programme spécifique pour apprendre et à développer leurs techniques. Tout en encourageant à chaque fois les collaborations entre les artistes issus de disciplines différentes, telle est l’essence de cette initiative. » confie Harivola Rakotondrasoa.

Cette semaine, grâce à la contribution des professionnels qui ont égayé la programmation de cette formation, les participants se sont initiés aux bases de l’expression corporelle, en accentuant le travail sur la conscience du corps et la liberté des mouvements. De même, les participants ont aussi eu le plaisir de redécouvrir les fondamentaux de la danse traditionnelle malagasy et de s’en imprégner pleinement. Chacun aura ainsi à valoriser leurs acquis le temps de la grande restitution de ce jour à l’IKM Antsahavola.