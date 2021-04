Beloha Androy – Deux gendarmes complices des trafiquants

Le commandant de brigade de la gendarmerie de Beloha dans l’Androy et son collègue font à présent l’objet d’une enquête pour complicité dans un trafic de tortues.

DÉMASQUÉE. La compli­cité du commandant de brigade (CB) de la gendarmerie de Beloha, dans la région Androy, et de son collègue de deuxième classe, dans un trafic de tortues est l’objet d’une enquête judiciaire en cours. Le mercredi 7 avril, vers 21 heures, le commandant du groupement d’Androy a été avisé de la présence d’individus à bord d’un camion qui ramassaient des tortues à Soamanitsy-Trano­vaho. Ils se dirigeaient vers le chef-lieu du district de Beloha.

L’officier supérieur a mobilisé les hommes des brigades de Tsihombe, de Beloha et d’AntanimoraSud pour installer des barrages de contrôle sous la coordination du commandant de compagnie d’Ambovombe et de l’officier adjoint au commandant du groupement, celui-ci connaissant très bien le terrain étant natif de la contrée.

Tous les gendarmes chargés de la mission ont continué à se communiquer jusqu’à une heure du matin. Selon leurs informations, le camion s’est arrêté à Tranovaho.

Le CB de Beloha a donc reçu l’ordre d’interpeller les occupants du véhicule.

Intercepté

« Son équipe et lui ont déclaré avoir intercepté un camion correspondant aux signalements, jeudi vers 1h30 du matin, mais après une fouille, ils ont affirmé n’y avoir rien trouvé », signale notre source informée. « Or, selon des renseignements sûrs, les gendarmes auraient sciemment dit aux trafiquants de débarquer les tortues pour les récupérer ultérieurement », ajoutet-elle.

« Le CB n’a fait son rapport que vers 6 heures du matin, après avoir été rappelé au téléphone. Il a déclaré que le camion ne transportait que du sisal et qu’il n’y a aucune trace de tortue à son bord. Pourtant, c’est lui en personne qui a signalé au trafiquant d’abandonner sa cargaison. Son collègue et lui ont même escorté le camion à moto», indique notre interlocuteur.

Huit sacs contenant cent quatre-vingt-treize tortues avec un peu de sisal ont été retrouvés éparpillés à deux kilomètres de Beloha. Le fokonolona a immédiatement alerté les responsables des eaux et forêts du district. Le commandant de compagnie s’est rendu sur place afin d’interroger les occupants du camion et les gendarmes impliqués. « Le CB a é té dé taché de l’État-major du groupement d’Androy en attendant les procédures à suivre et son remplaçant. Une sanction pénale et disciplinaire lui sera infligée », conclut-on à la Gendarmerie nationale.