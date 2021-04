Les formations en ligne se poursuivent en cette période de crise sanitaire. Vingt inscrits dont quinze arbitres en exercice et cinq débutants ont été enregistrés par la Fédération malga­che de basketball pour participer à la formation internationale en ligne pour les arbitres 3 contre 3. La formation s’est tenue hier soir vers 20 heures.

Les cours étaient animés par trois grands techniciens formateurs en 3 contre 3 de la Fédération française de basketball (FFBB), Abdel Hamzaoui, responsable des formateurs et arbitres 3 contre 3 de la FFBB et arbitre pro A Jeep Elite, Lucas Diquelou qui est pour sa part formateur arbitres 3 contre 3 FFBB et Jimmy Aure, arbitre 3 contre 3 FFBB. Initiée par la FIBA Afrique et Dreals Paris, la formation entre dans le cadre de la vulgarisation et la promotion de la discipline et plus particulièrement l’arbitrage 3 contre 3.

Dans un mois aura lieu une autre formation dédiée cette fois aux officiels de table (OTM). Celle-ci se fera toujours en ligne et s’étalera sur un mois et demi, du 15 avril au 31 mai. Comme critères exigés, les candidats doivent avoir au moins cinq ans d’expériences de haut niveau national ou au moins régional, et surtout être capables de comprendre et parler correctement l’anglais.