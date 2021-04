Aviation civile de Madagascar – Les vols domestiques restent suspendus

A travers un communiqué sorti le 8 avril, l’Aviation civile de Madagascar vient de confirmer la décision en conseil des ministres le 7 avril concernant les vols privés, les vols touristiques, les vols domestiques, les vols EVASAN, les vols de rapatriement et internationaux, ainsi que les vols fret régionaux. Ainsi les vols privés sont encore suspendus, ainsi que les vols touristiques.

Le communiqué rappelle que les vols domestiques en partance des régions Anala­manga, Atsinanana, Sava, Boeny, et l’île de Nosy Be, restent suspendus. Les aéroports des régions et villes sont uniquement ouverts aux évacuations sanitaires, aux vols fret et aux missions des officiels. Un test antigénique doit être effectué par les passagers au départ et à l’arrivée à Antana­narivo Ivato. Les évacuations sanitaires sont toutefois autorisées.

Une autorisation préalable doit être demandée aux autori­tés compétentes. Durant la pro­cédure, la présence des autorités de contrôle aux frontières a été soulignée dans le communi­qué de l’ACM. Il s’agit de celles chargées d’effectuer le contrôle économique, celle chargée de l’application des mesures sanitaires, et du contrôle de la sécurité et de la sûreté.

Par ailleurs, une fiche d’application, fournie par la compagnie aérienne concernée, doit être remplie pour toutes ces entités avant toute délivrance de vol. Des tests PCR doivent être effectués à leur retour sur le territoire. Les vols de rapatriement sont quant à eux soumis aux déclarations de l’autorité compétente. Les vols fret Cargo demeurent autorisés. Le débarquement des équipages reste interdit. Les entrées et les sorties du territoire national s’effectueront à l’aéroport d’Ivato.