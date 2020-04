Santé maternelle – Les vaccins de routine continuent dans les CSB II

Bon nombre de mères s’inquiètent sur la santé de leurs bébés. Les dates de vaccination de routine ne sont plus respectées depuis le confinement. « J’ai un bébé âgé d’un mois et demi. À cause du confinement, je n’ai pas pu le faire vacciner. Or il va avoir deux mois ce mois -ci. Je ne sais pas s’il faut attendre la fin de confinement pour faire le vaccin ou pas. Je suis très inquiète », confie une mère. Dr Bodo Ramamonjisoa, directeur de la vaccination assure que la vaccination est la première étape qui doit être effectuée au nouveau-né. « La vaccination de routine continue auprès des centres de santé de base. Et elle reste gratuite. Même si les parents ne sont pas arrivés au rendez-vous précis, ils doivent toujours se présenter au centre de santé vu la situation que nous vivons actuellement. Mais il faut que les parents respectent les mesures en temps de confinement comme port de cache bouche, lavage des mains et la distance d’un mètre », explique-t-elle.