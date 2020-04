Route nationale 44 – Le masque et le gel désinfectant exigés

Selon des rapports émanant des responsables au sein du Centre Opérationnel Préfectoral (COP) d’Ambatondrazaka, le port du masque et l’usage du gel ou liquide désinfectant sont obligatoires que ce soit pour les voyageurs ou les chauffeurs.

Une note relative aux dispositions à prendre pour les usagés de la RN44 et pour ceux empruntant la RN3A a été émise. « Le port de masque (cache-bouche) est aussi obligatoire. Chaque voyageur doit avoir deux masques au minimum », souligne une source auprès du COP en charge de la région Alaotra-Mangoro et de rajouter « Il faut que chaque voiture ait deux flacons de gel ou liquide désinfectant et une attestation de désinfection délivrée par les autorités sanitaires ».

Mille et une personnes en provenance des localités situées à l’extérieur de la région Alaotra-Mangoro ont été enregistrées sur l’axe RN44 en date du 7 avril.