Omnisports – Les compétitions majeures annulées du trimestre

Tous les événements sportifs sont reportés ou annulés. Madagascar comme tout autre pays subit également la crise du coronavirus.

Le premier mois sans activité presque écoulé. Plus d’une vingtaine de compétitions majeures nationales ou internationales ont du être reportées ou même annulées pour ne dire que le mois de mars. Et encore, on ne pourra pas espérer le retour à la normale dans le mois qui vient. Citons les cas de quelques fédérations nationales. Pour le basketball par exemple, le championnat de Madagascar N1B hommes prévu se dérouler initialement du 25 avril au 3 mai dans la région Sava et les championnats de Madagascar première phase N1A hommes et dames programmés du 22 au 31 mai à Fianarantsoa seront tous reportés à une date ultérieure. Pour l’athlétisme, trois sorties internationales sont rayées de la liste du programme d’activités à court terme de la fédération dont le championnat d’Afrique de cross country du 8 avril à Lomé Togo, le Meeting International de Maurice les 17 et 18 avril et le Meeting inter îles le 2 mai à la Réunion. La fédération malgache de natation ne peut aussi faire autrement qu’annuler les championnats nationaux sur bassin de 50m prévus du 15 au 18 avril à l’Académie Nationale des Sports à Ampefiloha. Ce sommet devrait servir de dernier test de sélection des deux meilleurs nageurs, un garçon et une fille, bénéficiaires du wild card en vue des Jeux olympiques de Tokyo.

Figé

Pour le cas du kickboxing, l’instance internationale a annoncé bien avant l’annulation du championnat d’Afrique seniors de full contact et de low-kick prévu du 21 au 26 avril au Cameroun. Et la fédération malgache a du, de son côté, repousser la date des championnats de Madagascar seniors et juniors programmés du 26 au 29 mars à Fianarantsoa. Concernant le volley-ball, la compétition inaugurale de la saison, la Coupe de Madagascar des jeunes U14 et U18 prévue du 12 au 19 avril dans la capitale, puis le premier circuit des championnats de Madagascar de beach-volley seniors et U19 programmé les 22 et 23 mai à Toamasina seront tous reportés. Et sans oublier, les sommets continentaux des jeunes en tennis de table que Madagascar devait abriter du 1er au 6 avril ont été reportés. Tout est pour le moment figé, on verra si les activités sportives pourront reprendre vers le début du deuxième semestre.