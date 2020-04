Matériel – Le kit pour le badminton scolaire bloqué à Toamasina

Dans l’expectative. La Fédération Malgache de Badminton est actuellement dans une sérieuse difficulté. Elle doit s’acquitter des frais d’emmagasinage du matériel provenant de la Badminton World Federation (BWF) bloqués au port de Toamasina.

« Ce matériel est destiné pour le projet badminton scolaire, qui est une initiative de la BWF en partenariat avec la fédération malgache de badminton. Il y a quelques cinq cent raquettes, des volants, des filets ainsi que d’autres matériels servant à l’apprentissage du badminton. Ce projet de badminton scolaire est prévu démarrer actuellement pour permettre la tenue d’un championnat national scolaire vers le mois de décembre. On a eu droit a une franchise mais les autres frais représentent quand même une somme tournant aux alentours de cinq à six millions d’ariary », précise Marc Jocelyn Aina Vonjinirina, directeur technique national de la Fédération Malgache de Badminton.

Le problème est donc d’ordre financier car plus les jours passent, plus l’addition sera salée et pour le moment la Fédération Malgache de Badminton n’a pas les moyens de financer le déstockage de ces matériels.