Confinement – Quelques conseils diététiques pour les sportifs

Dès fois on est à court d’idées. Les sportifs sont en confinement depuis la publication le 10 mars de la note ministérielle suspendant toutes les activités sportives sur tout le territoire de la République de Madagascar. Par conséquent, les athlètes, surtout ceux de haut niveau qui préparent des compétitions d’envergure nationale ou internationale, ne peuvent plus sortir poursuivre leur préparation à leur site d’entraînement respectif. Ils devraient ainsi se contenter de s’entrainer et s’entretenir chez eux, et on ne sait pas encore jusqu’à quand. Avec le peu d’exercices physiques que ces sportifs peuvent exécuter à la maison, il faut tout de même suivre un régime alimentaire adéquat pour ne pas prendre vite du poids. «C’est mieux de manger quotidiennement des légumes et fruits, sans distinction, pour fortifier d’une part l’anticorps et aussi les aliments qui ont des apports protéiniques, toutes sortes de viandes et d’œufs », conseille aux sportifs, le docteur Pierrot Georges Randriamihaja, un des membres de l’association malgache de la médecine sportive. «On peut tout manger mais il ne faut tout simplement pas faire de l’excès », souligne-t-il. Il a aussi précisé qu’il faut poursuivre l’entrainement quotidien autant que possible avec un volume raisonnable. Et pour éviter de sortir tous les jours pour aller les acheter au marché, il suffit de faire un peu de provision. Arrivé à la maison, enlevez les fruits et légumes de leurs emballages et bien les laver avec de l’eau sans utiliser ni du savon ni de l’eau de javel puis les ranger dans le frigo.