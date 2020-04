Androy – Quatre-vingt-et-une personnes en confinement

Une famille de trois personnes, invitée à un mariage à Faux-cap Tsihombe, a été suspectée de porter le coronavirus. Elle serait passés par Taolagnaro le 19 mars par un vol domestique depuis la capitale, puis aurait pris un véhicule de location jusqu’à Faux-cap. La famille a été hébergée par une autre pendant son séjour et a quitté Tsihombe le 22 mars, et a rejoint Antananarivo le 24 mars.

Après maintes demandes de réponses officielles de la part du Centre opérationnel de commandement de la prévention au Covid- 19 pour la région Androy par la population, des détails sont enfin communiqués.

Au 1er avril, trente-huit personnes en contact avec la famille étaient indiquées en confinement à domicile. Hier, quatre-vingt-et-une personnes au total sont en confinement à domicile : soixante-trois personnes à Faux-cap, neuf dans la commune de Nikoly et neuf à Tsihombe.

« Des tests de diagnostic rapide (TDR) ont été organisés aujourd’hui et aucun n’est positif », a expliqué le gouverneur de la région Androy, Soja Lahimaro Zafitsimalilo, hier soir. Toutefois, les mesures de confinement suivent les quatorze jours imposés. Aucun cas n’est donc avéré jusqu’ici et les personnes en confinement ne présentent pas non plus de symptômes de la maladie, selon toujours les explications du gouverneur.