TENNIS DE TABLE – AFRIQUE DE L’EST – L’équipe malgache file en quarts

Les pongistes malgaches en démonstration. L’équipe de la Grande île, quasi-formée par des expatriés, a réalisé un joli doublé et un parcours sans faute hier aux épreuves par équipes au championnat d’Afrique de l’Est à Djibouti. Deux victoires dans un groupe de trois, qui est synonyme de qualification en quarts de finale. Dans la matinée, Mada­gascar s’est imposé sèchement d’entrée 3 sets à 0 contre le Kenya. Le cham-pion de France des cadets, Fabio Rakotoarimanana a laminé Peter Muturi par 3-0 11/8 11/8 11/5. Le médaillé d’or des Jeux des Îles, Antoine Razafinarivo, a par la suite écrasé Brian Mutua 3-0 11/3 11/4 11/4. Et l’autre médaillé d’or des Jeux des Îles, Jonathan Nativel, a défait Josiah Wandera 3-0 11/4 11/3 11/3. En fin d’après-midi, la sélection malgache s’est imposée 3 à 0 face aux Ethiopiens. Antoine a arraché la première victoire face à Abeja Eyob Sissay 3-0 11/6 11/6 11/2. S’est enchaînée par la suite celle de Nativel contre Duffura Darara 3-0 11/9 11/5 11/7 et Stéphane a bouclé la journée de moisson avec une victoire de 3-0, 11/9 11/6 11/8, contre Faris Aden. Les deux pays les mieux classés des quatre poules en lice, dont Madagascar, leader de son groupe, se qualifieront et joueront les quarts ce vendredi. Les épreuves individuelles débutent ce samedi. Ce sommet zonal regroupe quatorze pays de la région, en l’occurrence Comores, Ethiopie, Erythrée, Maurice, Kenya, Madagascar, Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan du sud, Seychelles, Tanzanie et Djibouti.