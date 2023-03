TENNIS-CIRCUIT ITF JUNIOR J100 – Les deux raquettes malgaches battues d’entrée

Les deux jeunes raquettes malgaches, Mirindra Razafinarivo et Iriela Rajaobe­lina, n’ont rien pu faire au match de double du tournoi de tennis du circuit Itf Junior J100 de Potchefstroom en Afrique du Sud, qui se joue du 6 au 11 mars. Mirindra Razafinarivo et Iriela Rajaobelina se sont inclinées en 2 manches 2/6 3/6 face au double formé par la Française Léa Bathellier et la Roumaine Daria Stefania Malaescu, têtes de série numéro 2. Malgré l’envie de batailler dur sur le terrain, les deux jeunes raquettes malgaches ont été handicapées par la blessure d’Iriela Rajaobelina, contractée lors de son match de simple au second tour où elle a été battue en 2 sets 2/6 0/6 par l’Israélienne Karin Altori. Blessée à la cheville gauche, Ilriela Rajaobelina a refusé d’abandonner le match. Cette blessure l’a handicapée de bouger et de bien servir sur le terrain. À chaque début de set, les deux jeunes Malgaches ont réussi à rivaliser à 2 jeux partout contre leurs vis-à-vis mais à partir de là, suivre le rythme imposé par les deux filles têtes de série numéro 2 était impossible.