RELATIONS BILATÉRALES – Opportunités pour les femmes d’accéder au marché américain

L’American Chamber of Commerce in Madagascar (AmCham) fait un clin d’œil aux femmes d’affaires malgaches. La Chambre consulaire veut promouvoir l’accès au marché américain des entreprises agricoles dirigées par des femmes à Madagascar. « Plus de la moitié des entreprises membres de l’AmCham Madagascar opérant dans le secteur alimentaire sont dirigées par des femmes, mais beaucoup de ces entreprises ne profitent pas du marché lucratif américain à cause des difficultés à comprendre et à respecter les normes et certifications strictes requises pour exporter des produits vers les États-Unis », indique un communiqué de l’ambassade des États-Unis. “Cependant, les femmes entrepreneures sont d’importantes sources d’innovation, de création d’emplois et de croissance économique et sont aussi des acteurs essentiels dans tous les aspects de la chaîne de valeur agricole”, souligne la même source.

Dans cette optique, l’AmCham organisera des ateliers à Antananarivo, à Toamasina et à Antsirabe à l’endroit des femmes dirigeantes d’entreprises du secteur alimentaire, afin d’augmenter leurs capacités à entrer sur le marché américain.

Participation économique

Elles apprendront les outils et les possibilités de réseautage nécessaires afin d’adapter leurs stratégies commerciales et de répondre aux attentes des consommateurs américains. Ces femmes entrepreneurs apprendront à connaître les institutions de microfinance et les opportunités commerciales préférentielles telles que l’African Growth and Opportunity Act (AGOA).

Le projet est financé par l’initiative Providing Opportunities for Women’s Economic Rise (POWER), en soutien aux projets qui mettent en relation le secteur privé américain avec des femmes entrepreneures et des chefs d’entreprise, afin de soutenir leur participation économique, d’améliorer leur situation financière et de promouvoir les relations commerciales entre les États-Unis et les nations partenaires.