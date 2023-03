Présidence

Trois conseillers spéciaux. En marge du conseil des ministres hier, trois conseillers spéciaux du président la République ont été nommés. Il s’agit de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina, chargé de la diplomatie et des relations internationales, de Baomiavotse Vahinala Raharinirina ancienne direc­trice de cabinet de la prési­dence, chargée de l’économie et des relations avec le secteur privé et de Tianarivelo Razafi­mahefa, ancien ministre de l’Intérieur et de la décen­tralisation. Ces trois person­nalités rejoignent un aréopage de conseillers spéciaux du Président.