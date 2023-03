MMA – INDIAN OCEAN OPEN – Quatre combattants en lice à Maurice

Première participation malgache. Madagascar participe à l’Indian Ocean Open Championships amateur de Mixed martial arts (MMA). La joute régionale se tiendra ce samedi à Quatre-Bornes, à l’île Maurice et verra la participation de cinq pays de la région, le pays hôte Maurice, Madagascar, la Réunion, les Comores et aussi l’Afrique du Sud. La Grande île sera représentée par quatre combattants dont trois dans la catégorie des seniors, en l’occurrence Feno Fitahiana Tojosoa Herman chez les -61kg, Andoniaina Ratolojana­hary chez les -65kg, et Laha- mavonjy Birinod chez les -70kg. Le quatrième est engagé dans la catégorie des cadets -55kg en la personne de Mandresy Fitia Andriamba­hoaka. La délégation malgache, dirigée par le président de l’association sportive MMA of Madagascar, Luc Andriam­bahoaka, ainsi que deux autres encadreurs techniques, s’est envolée pour l’île aux Dodos hier en fin d’après-midi. «Nous sommes confiants du niveau technique de nos combattants. Ils seront à la hauteur de ceux des autres pays… Ce n’est d’ailleurs pas notre première participation en compétition internationale car nous avons déjà aligné six combattants à un tournoi international de pancrace à la Réunion en 2019, avant la pandémie de la covid-19, et trois d’entre eux ont remporté une médaille» argumente le président de l’association, Luc Andriambahoaka. «Ces porte-fanions du pays sont les champions de Madagascar en titre de leurs catégories respectives, lors du dernier sommet national en pancrace, au mois d’août 2022 à Antsirabe» assure le patron de l’association MMA Madagascar. Les dirigeants, le président de l’association en personne, ont pris en charge intégralement les frais de déplacement de la délégation malgache pour ce championnat de l’océan indien open amateur MMA. La prochaine sortie internationale pour l’association, après cet Open de Maurice, sera le championnat d’Afrique en Angola fin mai puis le championnat du monde à Abu Dhabi en août.