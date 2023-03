DÉCENTRALISATION DES COLLECTIVITÉS – Boeny candidate aux 100 millions de dollars

Dans le cadre de la promotion de la décentralisation des collectivités, la Banque Mondiale met à la disponibilité des communes et régions méritantes une enveloppe de cent millions de dollars.

Une délégation de la Banque Mondiale représentée par le spécialiste du développement urbain, Sohaib Athar, de Washington, et le directeur général de la décentralisation au sein du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, Pascal.Rabetahiana, ont effectué une enquête dans la région Boeny, lundi dernier. La rencontre de la délégation avec le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, au bloc administratif à Ampisikina mardi dernier a permis de savoir que la région Boeny est pressentie parmi les meilleures candidates au financement pour la promotion dans la qualité de service de décentralisation. « Il est judicieux et fort probable que Boeny sera l’une des régions retenues et bénéficiaires. Nous partageons le même avis que la Banque Mondiale. Le long entretien avec le gouverneur était très positif. Nous avons constaté ses expériences et ses compétences en matière de leadership », a soutenu le directeur général de la décentralisation.

La finalité de l’entretien avec les responsables de la Banque Mondiale serait de pouvoir conclure incessamment l’octroi d’une partie du financement. « Cette visite de la Banque mondiale arrive au moment opportun. C’était un honneur d’être choisi pour mener une enquête sur notre région. Cela signifie que cette institution constate les efforts de développement réalisés conformément aux visions du Président et aux objectifs du développement durable, ODD », a précisé le gouverneur. La sélection de ces bénéficiaires repose sur l’enquête et la sélection dans les vingt-trois régions et les mille sept cents communes dans tout Madagascar. « Les collectivités méritantes bénéficieront de ce financement. Plusieurs phases d’enquêtes et sélections seront effectuées conjointement par le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation et la Banque mondiale », a expliqué une représentante de la Banque Mondiale.

Après la région Vakinankaratra, celle de Boeny était la deuxième choisie par la Banque mondiale pour effectuer des enquêtes. Ce, grâce à sa diversité socio-économique et à l’expérience du gouverneur dans la décentralisation, du temps où il était maire de Mahajanga. Mais aussi par sa capacité à travailler avec les représentants de l’État.

La réalisation de la mise à jour du plan de développement régional (PRD) et sur l’amélioration des ressources propres de la région et des quarante-six communes, ainsi que la capacité de travailler avec les représentants de l’État, et l’expérience en matière de décentralisation, sont des points positifs pour la candidature.