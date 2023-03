CÉLÉBRATION DU 8 MARS À MAHAJANGA – Participation massive et liesse féminine

La célébration de la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme du 8 mars n’a pas dérogé à la règle à Mahajanga, mercredi dernier. « Éducation des filles et autonomie des femmes, garant du développement durable», tel était le thème de la célébration du 8 mars, proposé par le ministère de la Population cette année. De nombreuses associations féminines ont participé au traditionnel défilé qui a sillonné la ville depuis le jardin Cayla jusqu’au bord de la mer, devant la Chambre de commerce et de l’industrie de Mahajanga. Les différentes associations politiques, dont le Tim et le TGV, ont également participé cette année au défilé. Les femmes gendarmes et épouses de policiers (vadin’ny polisy), le personnel féminin des différentes collectivités ou services techniques ainsi que des membres des associations sportives, ont été représentées dans le carnaval. En général, c’était plus une fête et une liesse féminine plutôt qu’une action de revendication de droits. La majorité des banderoles et pancartes déployées n’ont diffusé aucun message particulier dans ce sens. La journée du 8 mars, comme il est de coutume à Mahajanga, est une occasion de procéder à une démonstration et une exhibition de tenues vestimentaires de toutes les qualités, de différentes origines et provenance ainsi que traditionnelles et surtout politiques.