ANOSIALA – Un camion à gaz barre la route

Panique chez les usagers de la route nationale 4, entre Anosiala et Mahitsy, hier. Ils ont découvert un camion-citerne chargé d’hydrocarbures gazeux immobilisé au travers de la chaussée. Sa présence gênante a rendu la circulation impossible. Le poids lourd aurait rencontré une panne mécanique et a soudainement fait marche-arrière. Le conducteur a perdu le contrôle et a dû l’immobiliser par cette position qui barre complètement la route. Le danger a pu être évité de justesse. Une explosion aurait été certaine si le gros camion se renversait ou se heurtait avec un autre véhicule. « Il était là depuis 5h du matin. Les automobilistes, cyclistes et motards ont été arrêtés et écartés jusqu’à un kilomètre de la citerne », selon la gendarmerie du secteur. « La société à laquelle appartient le camion a été avisée et priée d’envoyer ses ingénieurs avant de pouvoir le déplacer. Une fausse manipulation ou une moindre imprudence pourrait dégénérer et il fallait vraiment attendre les techniciens », ajoute-t-elle. Après quelques minutes du constat par l’équipe de la société, un véhicule dépanneur a tiré la citerne. La circulation a été rouverte, sans incident.