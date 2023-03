AIDE HUMANITAIRE – L’Union européenne octroie 33 millions d’euros

Divers programmes humanitaires ont été annoncés hier par une délégation de l’Union européenne venue rendre visite au président de la République Andry Rajoelina qui l’a reçue au palais d’Iavoloha. Cette délégation a été conduite par le Commissaire européen à l’Aide humanitaire et à la réaction aux crises, Janez Lenarcic. Les discussions des deux parties ont surtout porté sur les impacts des changements climatiques à Madagascar, notamment la sècheresse dans le Sud, mais également la succession de cyclones qui ont touché la Grande île au cours de ces deux dernières années. Janez Lenarcic a réitéré le soutien de l’Union européenne à Madagascar à travers divers programmes humanitaires afin de mieux aider le pays à se relever suite aux dégâts laissés par les dernières intempéries et appuyer la population en difficulté. A cet égard, il annonce que l’Union européenne va allouer une enveloppe de 33 millions d’euros issue de l’aide humanitaire mondiale. Une aide accordée depuis l’année passée et poursuivie cette année, visant à soutenir le processus de relèvement de la population malagasy après les catastrophes.