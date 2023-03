67 HECTARES – Des particuliers s’organisent pour des travaux sur une rue

Le mauvais état des rues dans la capitale est visible dans tous les quartiers de Tana. Dans le fokontany des 67ha, des particuliers ont décidé de s’engager eux-mêmes à mener des travaux provisoires du côté des 67 ha, sur un tronçon du côté de la SEIMAD dans la nuit d’avant-hier. Des blocs de ciment et d’autres matériaux ont été mis en place dans les nids de poule. L’objectif était de pouvoir fluidifier la circulation. “ C’est une bonne initiative de la part de ces personnes. Nous avons ce problème depuis bien des années. La rue est dans un état lamentable et de nombreux usagers, particulièrement les deux roues, ont été pris au piège dans ces nids de poule dès qu’il fait nuit et que la visibilité des routes est réduite ”, témoigne un habitant du quartier. L’état lamentable des rues n’est plus une situation nouvelle pour les Tananariviens. Tous les quartiers sont concernés. Depuis Analakely jusqu’aux quartiers périphériques de Tana, la présence de nids de poule entraîne des embouteillages et perturbe la circulation. Pourtant des travaux d’urgence ont été annoncés dans la ville des Mille. La vétusté des infrastructures routières mais également les nids de poule ne sont plus des choses nouvelles pour la population tananarivienne.