Football – FMF : La Cour d’Appel se déclare incompétente

Le verdict sur l’affaire « FMF » était attendu hier à Anosy. La Cour d’Appel s’est déclarée incompétente. La décision est interprétée différemment par les deux parties.

Le mercredi 9 mars était une date pas comme les autres pour la Fédération Malgache de Football. En effet, la Cour d’Appel devait rendre son verdict, hier à Anosy. La décision concerne l’affaire « FmF » où s’affrontent les partisans du président Raoul Rabekoto et ses opposants, à savoir les quatre mem­bres du comité exécutif qui mènent la fronde. La Cour d’Appel s’est déclarée incompétente sur le sujet.

Il faut revenir en arrière pour comprendre les détails de ce long feuilleton. En 2020, Raoul Rabekoto confie la direction de la fédération à Victorien Andrianony, premier vice-président. À ses côtés, l’on retrouve aussi un proche collaborateur de Raoul, en l’occurrence la secrétaire générale, Ranja Mahatovo. En octobre 2021, les frondeurs ont tenté de destituer le président au cours d’une assemblée générale extraordinaire. En novembre, ils ont publié une ordonnance de suspension de la SG. Puis, en février dernier, ils ont déposé une requête auprès du tribunal, pour réclamer une passation de la part du premier vice-président et de la SG. En l’espace de quelques mois, la guerre intestine à la Maison du football a alors éclaté au grand jour.

Victoire

« Alfred et les trois autres membres du comité exécutif accusent la SG d’avoir bloqué les comptes de la FmF et d’avoir scellé le siège. Or, ce sont eux qui ont effectué des démarches auprès de notre banque. En outre, le siège est toujours ouvert puisqu’ils s’y réunissent souvent », déplore un employé à Isoraka.

Toujours est-il que le tribunal de Première Instance a statué en faveur de la requête du camp Alfred. L’autre partie a fait appel dans la foulée. D’où le verdict attendu hier. Un verdict interprété de manières diamétralement opposées par les forces en présence. « Le fait que la Cour d’Appel se soit déclarée incompétente, constitue une victoire pour nous. On reste prudent et mesuré toutefois, car on n’a pas encore tous les détails écrits du verdict», déclare l’avocat du camp Raoul. Ses propos s’inscrivent dans la lignée de sa déclaration d’il y a quelques jours. Il a martelé qu’il faut uniquement se référer aux statuts de la FIFA. Ces statuts n’autorisent aucune ingérence de la part de l’appareil judiciaire ou de toute autre entité. Il a aussi souligné qu’en matière de sport, il faut se tourner vers le TAS (Tribunal Arbitral du Sport).

Du côté des opposants de Raoul, la lecture de la décision d’hier s’avère complètement différente. Un des frondeurs a ainsi déclaré que si la Cour d’Appel se dit incompétente, la passation doit être effectuée comme décidée en Première Instance.