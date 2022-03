Dégâts cycloniques – L’égypte offre une cargaison alimentaire pour les sinistrés

L’Égypte a offert une cargaison qui contient de la farine de blé et du lait en poudre à la Grande île après le passage des cyclones et tempêtes tropicales. À cause des conditions climatiques sévères qui ont frappé Mada­gascar au cours des dernières semaines, l’Égypte a envoyé le 9 mars 2022 une cargaison d’aide alimentaire pour contribuer aux efforts de Madagas­car visant à atténuer les difficultés et les pertes qui ont eu lieu.

L’Ambassadeur d’Égypte Usama Khalil avec le DG du BNGRC et le directeur de la promotion du partenariat pour le Dévelop­pement et le directeur de cabinet au ministère des Affaires Etrangères ont reçu la cargaison hier à Ivato.