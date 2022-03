Baccalauréat – Les candidats se font désirer

À une journée de la fin des inscriptions, le nombre de candidats est encore faible dans la province d’Antananarivo. Le report des inscriptions au baccalauréat serait probable.

ÀJ-1 de la fin de la fermeture des registres d’inscription pour le baccalauréat de cette année, les chiffres provisoires indiquent que seulement vingt-cinq mille candidats sont inscrits au niveau de la province d’Antananarivo. Le 1 mars 2022, près de six mille candidats ont déposé leur candidature. « Sur les quarante mille qui ont retiré la fiche d’inscription, vingt-cinq mille candidats sont enregistrés. Malgré une augmentation, le chiffre est encore faible puisque cette année on avait projeté jusqu’à quatre vingt mille candidatures », déclare Herisolo Razafindraleva, directeur de l’office du baccalauréat.

La remise des dossiers par les candidats tarde et une nette diminution a été même remarquée par rapport aux fiches retirées auprès de l’office du baccalauréat. L’année dernière, près de soixante mille candidats ont retiré des fiches d’inscription. Cette année, on dénombre seulement quarante mille fiches. L’inscription au baccalauréat est déjà ouverte depuis le début du mois de janvier, et pour diverses raisons, le difficile acheminement des dossiers de candidatures fait partie des facteurs de retard. Par ailleurs, les cyclones qui se sont succédés dans la Grande île et les difficultés financières des parents constituent des obstacles pour compléter les dossiers afférents.

Décision

Selon le ministère de tutelle, les sensibilisations auprès des établissements scolaires et des parents continuent. Une note a même été publiée pour inciter les candidats à déposer leurs candidatures avant la fin de l’inscription. Pour l’instant, la clôture de la date d’inscription fixée pour le 11 mars est maintenue. Les dérogations ne seront pas acceptées sauf une autre décision de report annoncée par le ministère. Une réunion entre le ministère et les responsables des universités a été organisée. Le baccalauréat aura lieu dans 7 mois.

Le calendrier des épreuves a été annoncé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, via un arrêté n°196 2022-MESUPRES en date du 11 janvier. Les épreuves du baccalauréat général se dérouleront selon l’arrêté à partir du 18 jusqu’au 22 juillet 2022. Tandis que le baccalauréat technologique, et le baccalauréat professionnel et technique se tiendront à partir de la semaine du 18 au 22 juillet. La deuxième partie sera organisée à partir du 25 jusqu’au 28 juillet.