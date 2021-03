Santé – Les centres de transfusion sanguine dotés de matériel

Près de soixante-trois presses à plasma manuelles ont été données aux soixante-seize services de transfusion sanguine de toute la Grande île. Au total, soixante-trois centres vont en bénéficier. Six centres se trouvent au niveau des grands hôpitaux ou centres hospitaliers universitaires des chefs-lieux de districts, à savoir Mahajanga, Antananarivo, Fianarantsoa, Antsiranana, Toliary, Toamasina et Antsirabe. La presse à plasma manuelle aide à la dissociation du plasma et du culot globulaire.

La norme de l’OMS recommande la transfusion de l’élément nécessaire au malade. Le matériel de presse à plasma manuelle garantit également la conservation des poches de sang et les réactifs nécessaires. « Dans le passé, nous avons adopté la transfusion du sang total pour chaque malade. Grâce à cet équipement, nous pouvons effectuer la dissociation selon la norme recommandée par l’OMS », indique le Professeur Hanitrala Jean Louis Rakotovao, ministre de la Santé publique. Des réfrigérateurs, des congélateurs, des thermomètres, et des plaques opalines font partie de la dotation.