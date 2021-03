Notes du passé – Pouvoir, prestige et richesse pour les « ombiasy »

La situation religieuse du XVIIe siècle frappe par son caractère évolutif, affirme Vincent Belrose-Huyghues dans son article sur « Un groupe social problématique : les prêtres » (lire précédentes Notes). Les peuples du Nord-ouest, dit-il, sont soumis en permanence à des influences étrangères, y compris le christianisme, et diffusent vers l’intérieur et surtout vers les Cafres du Sud, un certain nombre de techniques religieuses. Ainsi, vers 1640, des ombiasy lettrés, venus de l’Anosy, apparaissent dans la région de Saint-Augustin, où ils acquièrent rapidement un grand prestige et reprennent contact avec le prophétisme.

D’après certains témoignages, cette pénétration des ombiasy devait se faire aussi en direction du Betsileo et de l’Ankova (Histoire de Kiboandro, Kent, 1972). De surcroît, deux traditions des Hautes-terres permettent de reconstituer la synthèse qui se fait entre les deux catégories de prêtres, les prophètes et les lettrés. Le pasteur Lars Vig recueille cette tradition en pays betsileo.

« Le paganisme malgache a eu ses prophètes et on en comptait quatorze dans le pays : sept d’entre eux avaient scruté le ciel, c’étaient un genre d’astrologues, d’où leur nom de prophètes du ciel. Les sept autres approfondirent les choses en rapport avec la terre et devinrent prophètes de la terre. À ces prophètes, s’associèrent huit disciples. »

Les ombiasy itinérants et semi-islamisés, Antemoro ou formés par les Antemoro, exercent une influence en Imerina, comme ils le font sur d’autres sociétés malgaches, avance Kent. Car ils voyagent beaucoup, mais ne sont jamais seuls ni isolés. Vincent Belrose-Huyghues indique qu’une première tradition montre le processus d’intégration du prophétisme à la divination par le sikidy. « Elle révèle aussi que c’est la fonction royale ou politique qui était demandée à ces prêtres itinérants : la domination du temps. » Une seconde tradition montre comment ils sont utilisés en Imerina pour prendre le contrôle des cultes familiaux, notamment la circoncision. L’auteur de l’article cite un autre témoignage. Le Tantaran-dRanoro publié et commenté par Jean-Pierre Domenichini en février 1978, montre « comment un groupe de sept hommes (comme dans la tradition de Lars Vig) fut imposé par Ralambo aux Antehorika pour contrôler la circoncision qu’ils connaissaient déjà, mais qui échappait à la dynastie d’Alasora ».

Poursuivant l’étude des documents, l’auteur de l’article souligne qu’au XVIIe siècle, il y a un prêtre partout où existent une communauté organisée, un village et donc un chef. Chez les Bambala de la côte Ouest, chaque clan a son prophète qui annonce la guerre et la paix, l’abondance et la famine, la mort. D’après le père Louis Mariana, dans ces pays, les fonctions sacerdotales reviennent soit au roi soit à l’un de ses proches parents. Il devient plus précis en 1617 : « Il y a un personnage important apparenté au roi qui est presque un fonctionnaire public, appelé Muganga et qui a les attributions d’un Cacis (théologien musulman, chef spirituel). »

Cette parenté devait aussi exister dans l’Anosy si l’on en juge par « les avantages qui sont liés à la fonction ». Mises à part les offrandes reçues pour leurs activités ordinaires (guérison, divination), les ombiasy prélèvent une part importante des bœufs et volailles qu’ils sacrifient lors de la circoncision ou pour la construction d’un lapa. En fait, il semble qu’on ne pouvait pas abattre des bêtes dans l’Anosy sans avoir recours à eux. Selon le père Nacquart, « ceux de la caste des Blancs, Olompotsy, partout où ils sont les maitres, se sont réservés le droit de couper la gorge aux animaux qu’on veut manger, en sorte qu’il n’est pas permis à un nègre de tuer ses propres bêtes. Ces égorgeurs sont pour l’ordinaire des Ombiasy qui ont une portion de l’animal abattu et ils n’en prennent pas la moindre ». Et d’après Boothby, dans la baie de Saint-Augustin en 1644, les abattages de bœufs sont rares : « Ils avaient un caractère religieux et se faisaient en présence du prêtre lettré. »