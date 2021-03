Formation – Des enseignants suivent des cours de français

Les enseignants de l’école primaire publique(EPP) à Bongatsara suivent des cours de français, depuis le mois de janvier. « Notre niveau de français est un peu faible. Pour améliorer ce niveau et, surtout, pour améliorer l’enseignement et augmenter nos connaissances, des cours de français sont dispensés aux enseignants de l’établissement, deux fois par mois, avec l’association Ny Fitia », indique Gervais Raherivelo, directeur de l’EPP Bongatsara, hier. Ce faible niveau des enseignants en français est jugé comme la principale cause du faible niveau des élèves dans les établissements scolaires publics. La langue d’enseignement est en français, alors que la plupart des enseignants ne maîtrisent pas la langue de Molière.

En attendant les résultats de ces cours, que ces enseignants envisagent de perfectionner, l’EPP Bongatsara se modernise, petit à petit, avec l’appui de l’association Ny Fitia. L’association réhabilite les infrastructures de l’école, et implante des terrains de sport. L’association offre des kits scolaires, des kits d’enseignants, et des équipements de sport.