Fenoarivo – Deux frères et leur cousin meurent noyés

Trois pertes en vie humaine ont été déplorées dans une noyade survenue lundi, dans le fokontany de Madiomanana Fenoarivo.

«Il n’y a rien de plus triste au monde que de perdre trois êtres chers en une seule seconde », peut-on résumer les réactions de la famille, des proches et voisins des trois garçons décédés dans une noyade, lundi. Ce drame s’est produit à Mahakia Madioma­nana, commune de Fenoarivo Ambohijafy, dans l’Atsimon­drano. Il est presque 10h 30, ce jour-là, deux frères âgés de 20 et 15 ans, fils de la directrice de l’école primaire publi­que (EPP) de Madiomanana, et leur cousin de 13 ans, sont allés jouer au ballon, lorsqu’ils n’avaient pas de cours.

Le plus âgé avait récemment réussi son baccalauréat, l’autre étudiait au lycée moderne d’Ampefiloha (LMA) et le dernier au collège des sœurs à Ambohijafy. Après le foot, ils ont rejoint un étang pour se rafraîchir. Alerté « Le plus petit s’est baigné en premier. Il s’est enfoncé parce qu’il ne savait pas nager. Son grand cousin est venu le sauver, mais en vain. L’autre, à son tour, a essayé de les secourir. Pourtant, ils ont, tous les trois, fini par se noyer », raconte notre source à la brigade de la gendarmerie de Fenoarivo en s’appuyant sur les constatations faites.

Victimes

Un enfant qui jouait non loin de là a remarqué la noyade et alerté le fokonolona. Des plongeurs ont rapidement repêché les victimes avant de les transférer au centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA). Il était déjà trop tard, les jeunes garçons ont rendu leur dernier souffle. « Les pluies diluviennes des derniers jours ont fait monter le niveau des eaux. D’ailleurs, les étangs de cet endroit ont quasiment été approfondis », explique un responsable au fokontany de Madiomanana.

« Mes condoléances à la famille, surtout à leur mère. Mon fils et l’un des défunts appartiennent à la même équipe de foot académie de Fenoarivo. L’équipe a maintenant perdu son capitaine », réagit une habitante de Fenoarivo. « C’est atterrant. Celui qui venait de reussir aux baccalauréat était mon élève », raconte un autre interlocuteur. L’émotion reste vive parmi toute la famille.

Un jeune footballeur pétri de talent

Il était promis à un bel avenir dans le foot mais le destin en a décidé autrement. Heritiana Finoana Fanape­rana Rabemananjara était le capitaine de l’équipe de Cosfa des moins de quinze ans sous la férule de l’entraîneur Toudy Garcia très affecté par cette subite disparition.. Fanaperana était présélectionné dans l’équipe des Barea U 15 ou la Barea Academie dont il est l’un des éléments les plus prometteurs.

Comme son frère aîné Toky Fitiavana Sarobidy également disparu dans cette tragédie, le jeune Fanaperana était élève du lycée moderne Ampefiloha. Ils seront inhumés ce jour à Ambohitrandriamanjaka Ambohijafy.