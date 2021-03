Entrepreneur – Rija Ravelonarivo contre le chaos politique

Des opérateurs économiques commencent à se manifester face à la situation politique marquée par cette velléité de radicalisation de l’opposition. Parmi eux, Rija Ravelonarivo, fondateur de l’entreprise Asri Bâti, estime que les crises politiques successives n’ont aucunement apporté une quelconque valeur ajoutée à l’économie nationale.

« J’admets qu’il existe des problèmes auxquels chaque foyer fait face tous les jours, mais cela ne peut constituer un motif pour renverser le régime actuel. Alors que les activités économiques, tous secteurs confondus, commencent à peine à reprendre leur cours normal. Il est convaincu que les dirigeants actuels font déjà le nécessaire pour trouver des solutions aux aléas du moment. Donc il est inutile et déplacé de vouloir tout remettre en cause. Alors que les projets présidentiels qui procurent et génèrent de nombreux emplois atteignent déjà leur vitesse de croisière», soutient Rija Ravelonarivo.

Encore marqué par la traversée du désert qu’il a endurée. Des cauchemars qu’il ne souhaite plus revivre à cause des ambitions démesurées de quel­ques têtes brûlées parmi les politiciens les plus endurcis.