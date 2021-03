Basketball – Génération 2000 : Dernière journée décisive ce samedi

Place à la phase finale. Les quarts de finalistes chez les garçons et les demi-finalistes chez les filles du tournoi de Basketball inter légende de Tananarive qui en est à sa quatrième édition sont connus à l’issus de l’avant-dernière journée de ce week-end. Les garçons ont procédé ce samedi aux huitièmes de finale et les filles aux quarts de finale au gymnase de Mahamasina.

Chez les garçons, le calendrier des quarts de finale est comme suit : SFB affrontera LBS, AS Team jouera contre LPA, Fire disputera le ticket pour la finale contre TBS et BCD jouera contre Harvard. Du côté des filles, Gio rencontrera Soldier et ASL jouera contre Peace en demi-finales. Les quarts de finale des garçons et les demi-finales des filles auront lieu dans la matinée du samedi.

Les finales garçons et filles se dérouleront le même jour vers 16 heures 30, précédées des concours de tir à trois points et de dunk. Ce tournoi basketball réservé aux joueurs de la génération 2000 a été lancé depuis le 13 février. Cette édition a vu la participation de quarante- quatre équipes.