Barea – Bôlida retenu par le Paris FC

Lalaina Nomenjanahary manquera à l’appel pour la fenêtre internationale du 22 au 30 mars. Il ne sera pas de la partie pour le déplacement en Éthiopie et la réception du Niger. L’ailier est en fin de convalescence après sa blessure au genou contractée face à la Côte d’Ivoire en novembre 2020.

Son club, le Paris FC, refuse de le libérer. « J’ai été convoqué par les dirigeants dès mon retour en France, en novembre. Ils étaient furieux, reprochant alors que ‘j’étais parti en étant en pleine forme et que j’étais revenu en béquilles’. Le club m’a aidé et m’a soutenu durant ma période de rétablissement. Je comprends le refus de me libérer. Le Paris FC s’est très bien occupé de moi, alors que la responsabilité revenait à l’institution pour laquelle j’ai joué en novembre », a-t-il expliqué dans une vidéo sur les réseaux sociaux. La décision de la formation de la capitale est également basée sur la situation en championnat.

En effet, elle doit disputer un match important au début du mois d’avril. « Après la réception du Niger le 30 mars, le retour en France est prévu au début du mois d’avril. Nous avons un match important le samedi 3 contre Sochaux. Or, je serai encore isolé en quinzaine et je serai indisponible ce jour-là. J’ai déjà raté plusieurs matches quand j’étais blessé. Encore une fois, j’ai fait preuve de compréhension par rapport à la position de mon club », a poursuivi Bôlida.

Avant que le Paris FC ne refuse de le libérer, Bôlida souligne qu’il était prêt à venir. Et ce, même s’il n’est pas encore à son maximum: « J’étais prêt à honorer ma convocation. Ne serait-ce que pour soutenir mentalement mes coéquipiers. Vu que je ne suis pas performant à 100%, j’étais prêt à avoir un temps de jeu réduit. D’ailleurs, c’était déjà le cas contre ces mêmes Éthiopiens en novembre 2019. Je n’étais pas en forme et j’avais demandé au coach d’aligner quelqu’un d’autre. C’est ça un vrai professionnel ».