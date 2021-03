Antsiranana – Rajoelina concrétise ses « Velirano »

Le président de la République inaugure plusieurs infrastructures à Antsiranana. Tout en réaffirmant ses engagements, il lance une riposte contre les attaques de l’opposition.

Tous les engagements seront concrétisés. Ces mots sont ceux de Andry Rajoelina, président de la République, durant une série d’inauguration d’infrastructures à Antsi­ranana, hier.

Dans un contexte politique houleux, c’est un Andry Rajoelina gonflé à bloc, de prime abord, qui a sillonné les rues de la capitale de la région Diana, pour inaugurer la concrétisation de projets d’infrastructures. « Il n’y a pas de petit ou de grand projet. Tout le monde trouvera son compte dans les infrastructures que nous érigerons », déclare-t-il. Au programme de la journée présidentielle donc, il y a eu l’inauguration d’un gallodrome pour les batailles coq, une maison de la culture et un nouveau lycée.

Le chef de l’État jouit toujours d’une bonne cote de popularité. C’est avec assurance qu’il lance alors, « c’est normal que vous m’ayez élu, que vous aviez placé votre confiance en moi », en passant en revue « ses réalisations », dans la capitale de la région Diana. Le président Rajoelina rappelle, notamment, que durant la Transition, il a édifié l’hôpital « Manarampenitra ». Il souligne qu’hier, il a inauguré le deuxième lycée d’enseignement général public de la ville.

Marie Michelle Sahondra­rimalala, ministre de l’Éducation nationale, souligne, que jusqu’à l’édification du nouveau lycée inauguré, hier, « Antsiranana ne comptait qu’un seul lycée d’enseignement général ». Un fait qui eu un impact majeur sur le taux de déscolarisation, explique-t-elle.

Dans ses prises de paroles durant les différents événements, à Antsiranana, hier, Andry Rajoelina a décoché quelques flèches contre ses détracteurs.

Des flèches

Tablant sur ses réalisations dans le secteur de la santé publique, les loisirs, la culture et l’éducation, il lance, « à vous de voir, qui est l’administration qui a réalisé le plus d’infrastructures à Antsiranana ».

Dans son élan, le président de la République soutient, « ce ne sont pas parce qu’ils vocifèrent qu’ils sont forts. Ce n’est pas ceux qui hurlent qui ont raison. Combien de briquse ont-ils posé ici ? Et nous, combien avions-nous édifié ? Nous ne sommes pas encore à mi-mandat et plusieurs engagements ont déjà été réalisés ». Le locataire d’Iavoloha ajoute, au passage, qu’il n’oublie aucun de ses « Velirano », qu’importe sa dimension. Il rappelle, notamment, que le nouveau stade d’Antsi­ranana sera inauguré, « cette année ».

Dans le package des nouvelles inaugurations que le Chef de l’Etat compte programmer dans le courant de l’année, à Antsiranana, il devrait y avoir la route menant vers Ramena et ses plages. Selon le Président, hier, il s’agit d’un engagement qu’il a pris, suite à une requête de la députée de la ville. Outre les bâtiments inaugurés, hier, Andry Rajoelina a évoqué les projets routiers concernant la ville d’Antsiranana et plus largement, la région Diana.

En matière de réhabilitation d’infrastructure routière, le locataire d’Iavoloha met en avant les travaux sur le tronçon reliant Ambilobe et Vohemar. Hier, il a fait « un nouveau Velirano », celui de la réhabilitation de la Route nationale numéro 6 (RN6). Partant d’Ambondro­mamy, jusqu’à Antsiranana, cette route chaotique est digne de l’émission « les routes de l’impossible », de la chaîne National Geocraphic. Le Président déclare que les travaux « démarreront cette année ».

En octobre, Andry Rajoe­lina s’est déjà engagé à commencer la réhabilitation de la partie de la RN13 reliant Betroka à Taolagnaro, cette année. Il a même mis sa carrière politique dans la balance. Avec la RN6, il s’attaque donc, à un autre défi colossal en matière d’infrastructure routière.

Toujours avec assurance, cependant, le président de la République a déclaré hier, « nous travaillons. Bien que certains tentent de nous barrer la route, ils ne nous arrêteront pas. Bien que certains veuillent nous faire chuter, nous ne tomberons pas ».