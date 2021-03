Une moto et un tout-terrain sont entrés en collision frontale. L’un des occupants du deux-roues a péri. Le rescapé se trouve dans un état critique.

Collision entre une moto et un véhicule tout-terrain à Anosivavaka dans la soirée d’avant-hier. Un mort et un blessé grave sont répertoriés. Deux personnes âgées d’une trentaine d’années en font partie. Roulant avec un deux-roues, les victimes allaient regagner Ambohimanarina avant que le pire ne se produise. D’après les informations recueillies, la moto venait de la rocade et empruntait la route entre Anosivavaka et Ambohimanarina lorsque la collision frontale est survenue.

Alors que la moto roulait sur un tronçon trompeur, où des nids de poules surgissent de l’obscurité au moment où on s’y attend le moins, un véhicule tout terrain lancé à vive allure a surgi de la direction opposée. En voyant le 4×4 débouler à toute vitesse , l’homme qui tenait le guidon a sauté de son deux-roues pour le laisser s’abîmer contre celui-ci. Abandonnée à son sort, la femme qui montait derrière lui sur l’engin n’a pas pu échapper à la collision. Percutée, la moto sur laquelle elle se trouvait a été pulvérisée lors du violent choc.

Les deux occupants de la moto ont été évacués au service des urgences de l’hôpital d’Ampefiloha. La jeune femme est âgée de trente-quatre ans. Sérieusement touchée, elle était dans un état critique lorsqu’elle a été acheminée à l’hôpital. L’état de son compagnon d’infortune qui a sauté de la moto en marche était pour sa part moins préoccupant.

Assistance

Bien que placée sous soins intensifs dans le bloc de déchoquage dès que les médecins urgentistes l’ont prise en main, la jeune femme était en train d’agoniser. L’équipe du service des urgences a tenté l’impossible mais elle a succombé à ses blessures tard dans la nuit, aux alentours de 23 heures. Son corps inerte a été transféré à la morgue.

Placé en observation médicale après le drame, le rescapé peut parler malgré son état, d’après les personnes de son entourage.

Le chauffeur du véhicule impliqué dans l’accident a porté assistance aux victimes et à leurs familles. La brigade des accidents du commissariat central de la police nationale d’Antananarivo est saisie de l’affaire. Un réquisitoire d’autopsie a été transmis au médecin légiste et un enquêteur s’est dépêché à l’hôpital pour régler les procédures judiciaires afférentes à cet accident mortel.