Top et flop

Madagascar dans le top 5 mondial des pays à risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Voilà un classement qui met le pays en haut du tableau. On se demande si cela vaut une médaille ou pas. Cela signifie tout simplement que toutes les institutions créées pour lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent n’ont servi à rien depuis vingt ans. À chaque rapport du Bianco et du Samifin on annonce des chiffres astronomiques pour montrer leur inefficacité. Il n’y a rien de réjouissant. La corruption et le blanchiment ne reculent pas et n’ont jamais été aussi florissants. On est peut-être dans le top 5 en terme de blanchiment d’argent venant de l’extérieur ou de l’intérieur mais de la à financer le terrorisme, c’est un peu exagéré. En tout cas le Samifin a mieux à faire au plan local où l’argent de la drogue, de trafic en tous genres, de kidnapping, de détournement de deniers publics est blanchi dans l’immobilier, le transport, le commerce… Il est consternant de voir le secteur immobilier prospérer comme jamais dans un contexte de pauvreté générale. Les quincailleries n’ont rien à craindre d’une crise et ne désemplissent pas tous les jours. Il en existe à chaque mètre dans tous les quartiers. Et pourtant le prix du ciment change toutes les heures comme dans un marché boursier. Dans d’autres pays les signes ostentatoires de richesse font immédiatement l’objet d’une enquête sur les ressources du suspect. Le Samifin serait plus efficace et aurait plus de crédibilité en mettant de l’ordre dans la maison d’abord. On sait très bien que les sectes bénéficient du financement extérieur mais ne font l’objet d’aucune enquête alors qu’un dépôt de plus de 10 millions d’ariary dans une banque primaire doit être soutenu par une justification. Du moins pour les particuliers. L’écart social se creuse d’un jour à l’autre. La mauvaise répartition des ressources causée par la corruption et le blanchiment d’argent en est la principale cause. À l’allure où vont les choses et au rythme de travail des organismes de lutte anti-corruption, il faut s’attendre à ce que cet écart se creuse davantage et que Madagascar finira par ravir la première place du hit parade.