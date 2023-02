RÉHABILITATION ANJIAJIA – Les sérieux travaux de réparation ont démarré mercredi

Il était temps ! La réhabilitation de la portion de route endommagée d’Anjiajia, sur la RN4, dans le district d’Ambato boeny, va sérieusement être réalisée. Mercredi, les techniciens et responsables des travaux, dirigés par une entreprise chinoise et la direction régionale des Travaux publics (DRTP) Boeny, sont descendus sur place, très tôt. Ils ont commencé à dégager la voie et à dépanné les camions-plateformes bloqués sur place depuis plusieurs semaines. « D’après la DRTP, l’entreprise est arrivée mercredi à Anjiajia avec ses engins et matériels pour réparer la portion effondrée. Toutes les voitures bloquées depuis la rupture de cette route, ont enfin été évacuées. Hier, ils ont commencé à créer une déviation pour que tous les véhicules puissent circuler normalement. Ensuite, l’entreprise procédera à la réfection totale de la route endommagée. Des efforts seront consentis pour qu’il n’y ait plus d’interruption du trafic routier. Toutefois, en cas de coupure de route, le ministère des Travaux publics procèdera à une communication pour informer les usagers, en tant que responsable des routes nationales. Les usagers de la route sont tenus de respecter toutes les dispositions mises en place par les agents qui réglementent la circulation dans la zone », a expliqué Toky Rahaingo, coordonnateur régional de l’Agence des transports terrestres (ATT) de Mahajanga.