RÉFORME – L’adoption plénière interdite au couple homosexuel

Alors qu’une réforme à été menée par la mise en vigueur de la loi 2017-2014 relative à l’adoption, il a été clair que l’adoption internationale sera exclusivement réservée aux couples légalement mariés hétérosexuels. Dans ce sens la loi dispose que l’adoption internationale par un couple homosexuel est encore prohibée par la loi malgache jusqu’à présent. “ Les couples de même sexe ne peuvent pas procéder à l’adoption. La loi sur l’adoption a été réformée justement pour préciser cela”, indique une juriste interviewée. Des abus de l’application de la loi ont conduit les législateurs à mettre en place un cadre juridique de l’adoption. Il est à remarquer que l’adoption plénière est différente de l’adoption simple, qui autorise l’adoption monoparentale. La première permet à l’enfant de rompre tout lien avec les parents biologiques ou familiaux dès qu’il est adopté. “Avant, les célibataires pouvaient le faire. Et il y avait justement des hommes en couple homosexuels (non mariés) qui venaient adopter ici. Il y a eu beaucoup d’abus. L’adoption judiciaire était possible pour les célibataires. Il n’y avait pas de conditions précises dans la loi sur l’hétérosexualité, ni qu’il fallait être un couple. (…) c’est ainsi qu’il s’est révélé parfois que c’était en fait un célibataire homosexuel qui avait un compagnon de même sexe qui élevait l’enfant”, enchaîne la juriste. Évidemment, l’interdiction de l’adoption plénière par un couple de même sexe entre en cohérence avec la non reconnaissance de l’homosexualité par la loi dans le pays.