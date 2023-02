MÉTÉO – Le cyclone Dingani rôde dans l’océan Indien

Le cinquième système qui est nommé à évoluer dans le Sud-ouest de océan Indien a été baptisé hier comme la tempête modérée Dingani. Météo Madagascar exclut tout risque sur la Grande Île. Dans le bassin de l’Océan Indien, aucune menace sur les terres habitées durant les cinq prochains jours.

Le site Cycloneoi.com a indiqué hier matin que le système se trouvant dans le bassin australien venait d’entrer dans le bassin cyclonique. Elle est localisée à 3 500 km à l’Est-Nord-Est de La Réunion. En effet, à un stade de dépression tropicale depuis le bassin australien, l’intensification est intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi . Baptisé Dingani par les prévisionnistes de la zone Océan Indien, le système se trouvait à environ 3 395 km à l’Est de La Réunion ce jeudi après-midi. Cycloneoi.com prévoit l’évolution de l’intensification. Les prévisions vont toujours dans le sens d’une intensification future. Quant à la prévision de trajectoire, pas de changement pour le CMRS. “Après un déplacement Ouest à Ouest Nord-Ouest, DINGANI devrait plonger vers le Sud-Ouest », a-t-on lu sur sa page.

Aucun risque

Dingani ne constitue pas une menace pour les terres habitées durant les cinq jours. De son côté, Météo Madagascar indique que Dingani n’intéresse que ce système et ne présente aucune menace pour le pays. « Dingani se situe à 4000 km à l’Est de Madagascar. La tempête tropicale n’aura pas d’impact sur la Grande Île. Il n’y aura aucune menace », indique un prévisionniste de la météo.

Pour la Grande Île où certaines régions ont été déjà meurtries par Cheneso, toute menace est écartée pour le moment. Dans les trois jours, le pays pourrait profiter d’un temps sec, principalement dans la région Analamanga. Les températures connaîtront une hausse. Deux cyclones pourraient atterrir sur les côtes malgaches. Après Cheneso, il serait probable qu’un système se développe. La météo a indiqué la semaine dernière que les conditions seront plus favorables cette semaine et qu’une quinzaine de districts, notamment des zones Ouest et Sud Est devraient être surveillés.