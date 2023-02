JEUX DES ÎLES – Les travaux de réhabilitation et le regroupement bientôt

À six mois des Jeux des Îles sur le sol malgache, la préparation est au ralenti. La onzième édition des Jeux des Îles de l’océan Indien est prévue se tenir du 25 août au 3 septembre. Le ministre de la Jeunesse et des sports, Tinoka Roberto, a mentionné hier que «quatre-vingt-six athlètes vont effectuer leur regroupement à l’étranger, en Chine, en Afrique et en Bulgarie,… Deux vagues partiront les 15 et 16 février… Et les athlètes locaux procéderont peu après au regroupement en collaboration avec les fédérations concernées et le comité olympique malgache». Côté infrastructures, «nous avons déjà fait la visite de tous les sites avec le conseil international des jeux … Nous avons déjà élaboré les budgets nécessaires pour les Jeux et nous attendons leur déblocage… Les réhabilitations débuteront vers la fin de ce mois, dont entre autres l’installation de la piste d’échauffement du stade Barea» poursuit le patron de la Place Goulette. «Il n’y a pas de magie en sport, il faut bien se préparer … J’ai assisté aux derniers Jeux des Îles à Maurice et j’ai vu à peu près comment les organiser pour le mieux à Madagas­car» souligne-t-il. Le ministre a dit que son équipe travaille en coulisse mais les Malgaches veulent du concret avec le peu de temps qui reste pour pouvoir conserver la première place au tableau des médailles, comme lors des Jeux à domicile en 1990 et 2007.